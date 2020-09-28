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Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение в мошенничестве
Фото: АГН «Москва»

Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение в мошенничестве

Евгения Звощик

Происшествия

Депутату Законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в понедельник, 28 сентября.

Отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что Левченко причастен к хищению средств местного фонда капремонта многоквартирных домов на сумму более 185 миллионов рублей. По данному делу обвинение предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

Злоумышленники готовили заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.

Как сообщается на сайте СК, по месту жительства и работы Левченко, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — были проведены обыски.

Читайте также: Видео обыска у сына бывшего губернатора Иркутской области опубликовал СК

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