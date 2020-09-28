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Синоптики пообещали россиянам холодный февраль в 2021 году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики пообещали россиянам холодный февраль в 2021 году

Юлия Ямпольская

Общество

Синоптики рассказали, что февраль 2021 года на большей части России, кроме восточных регионов Дальневосточного федерального округа, ожидается холоднее, чем в 2020 году. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Эксперты уточнили, что средняя месячная температура воздуха в феврале будет выше нормы в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа.

Стало известно, что температура выше нормы во втором осеннем месяце ожидается в западных областях Северо-Западного федерального округа, Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части Дальневосточного федерального округа, передает ТАСС.

В ноябре средняя месячная температура будет выше нормы на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. В декабре в этих районах температура будет выше нормы.

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