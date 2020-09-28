Армения озвучила условие применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

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Ереван применит «Искандеры» в том случае, если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16. Соответствующее заявление сделал посол Армении в РФ Вардан Тоганян в понедельник, 28 сентября.

Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы, который получил данный оперативно-тактический комплекс.

По словам Тоганяна, военное руководство его страны неоднократно обращало внимание на данное условие применения «Искандеров».

— То есть вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности, — подчеркнул посол.

Он отметил, что пока для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников используются системы ПВО, передает РИА Новости.

Ранее представитель минобороны Армении Арцрун Ованнися заявил, что Ереван может задействовать «Искандеры» при необходимости. В ответ на это в Баку подчеркнули, что смогут подготовить «адекватный ответ». В свою очередь в Турции же пояснили, что не видят необходимости оправки своих военных в зону конфликта.

Напомним, 27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. Это произошло после того, как Минобороны Азербайджана заявило, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Уточняется, что есть погибшие среди мирного населения. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили, что нападению подвергся город Степанакерт. Жителей призвали укрыться в убежищах и не выходить на улицу.

Также 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики. С понедельника, 28 сентября, в стране установлен комендантский час. Он будет длиться с 21:00 до 6:00 по местному времени.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе

12 июля на армяно-азербайджанской границе произошло столкновение военнослужащих двух государств. Причиной стало нарушение вооруженными силами Армении режима прекращения огня на участке границы в Товузском районе. В результате стрельбы обе стороны понесли потери.

На следующий день Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией из 120-миллиметровых минометов. Азербайджанские военные пообещали дать жесткий ответ.

Военный конфликт привлек внимание общественности, в частности МИД РФ, где заявили о недопустимости дальнейшей эскалации напряжения между сторонами. Впоследствии посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы оценил всю ситуацию и не исключил, что в Нагорном Карабахе также «в любой момент могут начаться аналогичные действия».

14 июля стороны понесли новые потери: армянские и азербайджанские военные лишились в боях нескольких высокопоставленных офицеров. 16 июля в армии Азербайджана пригрозили ракетным ударом по армянской АЭС.

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