Глава Минпросвещения: Средства на горячее питание для учеников доведены до всех школ

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Денежные средства для обеспечения детей горячим питанием доведены до школ. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник, 29 сентября.

Он также уточнил, что горячее питание уже получают все учащиеся с первого по четвертый класс включительно — это более семи миллионов российских школьников, передает ТАСС.

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