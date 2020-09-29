Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава Минпросвещения: Средства на горячее питание для учеников доведены до всех школ
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Глава Минпросвещения: Средства на горячее питание для учеников доведены до всех школ

Евгения Звощик

Общество

Денежные средства для обеспечения детей горячим питанием доведены до школ. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник, 29 сентября.

Он также уточнил, что горячее питание уже получают все учащиеся с первого по четвертый класс включительно — это более семи миллионов российских школьников, передает ТАСС.

Читайте также: Министр просвещения РФ оценил необходимость перевода школ на удаленку

питаниеМинпросвещения РФшкольники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте