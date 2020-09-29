Глава Минпросвещения: Средства на горячее питание для учеников доведены до всех школ
Денежные средства для обеспечения детей горячим питанием доведены до школ. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник, 29 сентября.
Он также уточнил, что горячее питание уже получают все учащиеся с первого по четвертый класс включительно — это более семи миллионов российских школьников, передает ТАСС.
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