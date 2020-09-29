Более 80 процентов годового плана по вводу нового жилья выполнено в Москве

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Более 80 процентов годового плана по вводу в эксплуатацию нового жилья выполнено в столице. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Уточняется, что с начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию почти три миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

— Для города Москвы в 2020 году национальным проектом «Жилье и городская среда» установлено плановое задание в размере 3,6 миллиона квадратных метров. По состоянию на 28 сентября московские строители ввели в эксплуатацию 2,95 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, — рассказал глава департамента Сергей Левкин.

По его словам, рабочие наверстывали отставание от плана, которое возникло в связи с остановкой строительства на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Добавляется, что всего в текущем году в столице ожидается введение порядка 8,6 миллиона «квадратов» недвижимости, передает Интерфакс.

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