Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встроенные комментарии к постам появились в бета-версии Telegram для Android. Об этом сообщается на канале мессенджера Telegram Info во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что для активации комментариев необходимо привязать чат к каналу. Пользователь, который будет писать комментарий к записи, отправит его в чат, не вступая в последний. В том случае если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или включен медленный режим, данные ограничения будут действовать и для комментариев.

Добавляется, что администраторы каналов могут анонимно отвечать на комментарии.

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