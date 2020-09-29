Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Встроенные комментарии к постам появились в бета-версии Telegram
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встроенные комментарии к постам появились в бета-версии Telegram

Евгения Звощик

Технологии

Встроенные комментарии к постам появились в бета-версии Telegram для Android. Об этом сообщается на канале мессенджера Telegram Info во вторник, 29 сентября.

Отмечается, что для активации комментариев необходимо привязать чат к каналу. Пользователь, который будет писать комментарий к записи, отправит его в чат, не вступая в последний. В том случае если в чате запрещено отправление сообщений, медиа, или включен медленный режим, данные ограничения будут действовать и для комментариев.

Добавляется, что администраторы каналов могут анонимно отвечать на комментарии.

Читайте также: Более 60 процентов проверенных Роскачеством браузеров передают данные третьей стороне

пользователи Сетимессенджеры и чатыTelegram
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте