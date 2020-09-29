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Приговор двум фигурантам дела о крушении самолета президента Total признан законным
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Приговор двум фигурантам дела о крушении самолета президента Total признан законным

Юлия Захарова

Общество

Приговор двум фигурантам дела о падении самолета Falcon президента компании Total в столичном аэропорту Внуково в 2014 году признали законным. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Приговор Солнцевского районного суда Москвы в отношении Александра Круглова и Надежды Архиповой оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — приводит решение судьи РИА Новости.

Суд должен был изучить жалобы защиты трех фигурантов дела относительно приговора, однако позднее выяснилось, что осужденный Роман Дунаев, зараженный коронавирусной инфекцией, помещен в изоляцию.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову к 5,5 и пяти годам колонии-поселения соответственно. В свою очередь, руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева приговорили к шести годам колонии-поселения.

При этом суд амнистировал Архипову в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, инцидент с лайнером произошел в ночь на 21 октября 2014 года в столичном аэропорту Внуково. Известно, что четырехместный самолет Falcon, следовавший из Москвы в Париж, при взлете задел снегоуборочную машину. Судно загорелось и рухнуло на взлетно-посадочную полосу. В результате произошедшего погибли трое членов экипажа и глава компании Total Кристоф де Маржери.

Читайте также: Самолет столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска

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