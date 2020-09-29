Суд увеличил срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву до 13 лет

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Верховный суд Карелии изменил приговор Петрозаводского городского суда по делу руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил его адвокат Артем Черкасов.

Ранее Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по трем статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд вынес обвинительный приговор по пункту «Б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил мужчину к 3,5 года тюрьмы.

В результате Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима до 13 лет, сообщает ТАСС.

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