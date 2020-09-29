Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд увеличил срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву до 13 лет
Фото: pixabay.com

Суд увеличил срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву до 13 лет

Кирилл Николаев

Происшествия

Верховный суд Карелии изменил приговор Петрозаводского городского суда по делу руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил его адвокат Артем Черкасов.

Ранее Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по трем статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд вынес обвинительный приговор по пункту «Б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил мужчину к 3,5 года тюрьмы.

В результате Верховный суд Карелии увеличил срок пребывания Дмитриева в колонии строгого режима до 13 лет, сообщает ТАСС.

Читайте также: Надземный переход рухнул на трассе М-5 в Свердловской области

уголовное делоисториксуд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте