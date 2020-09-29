Петр Бирюков: Отопление включено в 70 процентах жилых домов Москвы

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В Москве отопление включено в 70 процентах жилых домов и более чем 80 процентах социальных объектов, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По данным на 16:00, тепло подается в 70 процентов жилых домов и 84 процента социальных объектов, — отметил Петр Бирюков.

Он пояснил, что процедура включения отопления занимает несколько дней.

— Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, включим быстрее, — сказал Бирюков, его слова приводит официальный портал мэра столицы.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на торговые и промышленные предприятия. Из-за пандемии коронавируса отопление в этом году решили дать досрочно. Городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона.

По словам Петра Бирюкова, все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания, а ненадежные участки сетей отремонтированы.

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