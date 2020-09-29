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Окружение Дмитрия Смирнова прокомментировало слухи о госпитализации священника
Фото: YouTube.com / tvsoyuz

Окружение Дмитрия Смирнова прокомментировало слухи о госпитализации священника

Юлия Захарова

Общество

Сведения о госпитализации протоиерея Дмитрия Смирнова не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в окружении священнослужителя.

— Батюшка проходит плановое реабилитационное лечение после коронавируса, который перенес этой весной. Чтобы восстановить силы, он периодически ложится в больницу на два-три дня, чтобы пройти курс капельницы, — отметил источник Интерфакса.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Смирнов передвигается на инвалидной коляске. Однако собеседник агентства опроверг их, добавив, что отец Дмитрий в состоянии ходить самостоятельно.

— Конечно, он сам не может уходить далеко и подниматься или спускаться по лестнице, но нельзя сказать, что коляска стала его постоянным местом, — подчеркнул он.

Источник из окружения Смирнова также выразил надежду, что публичные выступления протоиерея вскоре будут возобновлены.

Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации Дмитрия Смирнова из-за обострения хронического заболевания. Как отмечали СМИ, болезнь священника не связана с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

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