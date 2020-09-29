Адвокат Марцинкевича попросил СК возбудить дело об убийстве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик написал заявление в Следственный комитет Российской Федерации на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве по факту смерти националиста. Об этом сообщает ТАСС.

Михальчик попросил СК возбудить дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Второй адвокат Марцинкевича Иван Сидоров отметил, что 28 сентября независимому эксперту в московском морге не дали осмотреть тело националиста.

Напомним, тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Однако родственники и адвокаты покойного так не считают и просят проверить, не было ли это убийством.

СПРАВКА «ВМ»

В декабре 2018 года Марцинкевича осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

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