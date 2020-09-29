Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Адвокат Марцинкевича попросил СК возбудить дело об убийстве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Адвокат Марцинкевича попросил СК возбудить дело об убийстве

Кирилл Николаев

Происшествия

Адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик написал заявление в Следственный комитет Российской Федерации на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве по факту смерти националиста. Об этом сообщает ТАСС.

Михальчик попросил СК возбудить дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Второй адвокат Марцинкевича Иван Сидоров отметил, что 28 сентября независимому эксперту в московском морге не дали осмотреть тело националиста.

Напомним, тело Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Однако родственники и адвокаты покойного так не считают и просят проверить, не было ли это убийством.

СПРАВКА «ВМ»

В декабре 2018 года Марцинкевича осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

Читайте также: Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище 3 октября

адвокатГСУ СК РФМаксим Марцинкевич
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте