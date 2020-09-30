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Тепло подали в 80 процентов жилых домов Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Тепло подали в 80 процентов жилых домов Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Свыше 80 процентов квартир и домов столицы получили тепло. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду, 30 сентября.

Отопительный сезон в столице начался раньше срока — в понедельник, 28 сентября.

— По данным на 09:00, отопление включено в 83 процентах жилых домов и 93 процентах социальных учреждений, — цитирует Бирюкова Интерфакс.

Тепло подается в дома в течение пяти дней со старта отопительного сезона. Первыми отопление получают соцобъекты, жилые здания и офисы. После них тепло начинают пускать на объекты предприятий.

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве. По его словам, такое решение было принято в связи с домашним режимом для людей группы риска по коронавирусу.

Читайте также: Отопление включили в 4,3 миллиона жилых домов Подмосковья

Петр БирюковМоскваподача отопления
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