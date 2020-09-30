Сухая и теплая погода ожидается в столице на выходных

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В выходные столбики термометров в столице могут подняться до плюс 20 градусов. Об этом заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 30 сентября.

Погода будет определяться антициклоном, она будет сухой и солнечной. Средняя температура по городу — плюс 18 градусов, местами ожидается до плюс 20. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс восьми градусов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что аномальное тепло с дневными температурами на пять–шесть градусов выше нормы продержится в европейской части страны как минимум до понедельника, 5 октября.

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