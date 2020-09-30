Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,45 процента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число новых случаев коронавируса в столице увеличивается, темп прироста составил 0,45 процента. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 30 сентября.

За сутки в городские больницы поступили 840 человек из 2308 заразившихся коронавирусом. Основную часть заболевших продолжают составлять люди от 18 до 45 лет — их 38,2 процента. Среди заразившихся есть люди зрелого возраста — от 46 до 65 лет. Их 29,2 процента.

Количество людей с коронавирусом, относящихся к группе риска по возрасту, то есть от 65 лет, составляет 16,4 процента.

Фото: Оперштаб

Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.

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