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Семь трамвайных маршрутов задерживаются у станции метро «Авиамоторная»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Семь трамвайных маршрутов задерживаются у станции метро «Авиамоторная»

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Движение трамваев задерживается у шоссе Энтузиастов, Красноказарменной улицы и в районе метро «Авиамоторная». Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в среду, 30 сентября.

Речь идет о трамвайных маршрутах № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50. Сбой произошел по техническим причинам. Уточняется, что электротранспорт временно изменил свои маршруты. В связи с этим москвичей призвали быть внимательными.

Ранее сообщалось, что названия порядка 29 остановок наземного транспорта изменятся в столице с 1 октября.

Читайте также: Трамваи «Витязь-Москва» впервые начали курсировать по маршруту № 26

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