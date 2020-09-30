Армения может признать независимость Карабаха

Фото: ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Дружинин

Армения рассматривает возможность признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в среду, 30 сентября.

— В нашей повестке есть такой вариант (признание независимости Карабаха — прим. «ВМ»), — сказал премьер Армении.

Он отметил, что государство также рассматривает вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом. Ереван может подписать договор о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, добавил Пашинян.

Премьер уточнил, что решение будет принято в зависимости от «некоторых факторов». Кроме того, Пашинян заявил, что Армения пока не планирует обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за событий в Нагорном Карабахе, передает Интерфакс.

Напомним, 27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. Это произошло после того, как Минобороны Азербайджана заявило, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Уточняется, что есть погибшие среди мирного населения. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что нападению подвергся город Степанакерт. Жителей призвали укрыться в убежищах и не выходить на улицу.

Также 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики. С понедельника, 28 сентября, в стране установлен комендантский час. Он будет длиться с 21:00 до 06:00 по местному времени.

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