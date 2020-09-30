Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк перейдет на зимний режим работы и начнет принимать посетителей по сокращенному графику — до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 30 сентября.

Новый режим работы ввели из-за сокращения светового дня. График начнет действовать с 1 октября.

— Некоторых теплолюбивых обитателей — черепах, дикдиков — мы перевели в теплые помещения, но их можно увидеть во внутренних вольерах, — цитирует пресс-службу зоопарка ТАСС.

Гостей зоосада предупредили о масочно-перчаточном режиме, который действует на территории зоопарка.

Ранее сообщалось, что коллекцию Московского зоопарка за последние месяцы пополнили детеныши редких видов животных, среди которых амурские тигры.

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