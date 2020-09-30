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Психолог Степанова назвала способы поставить хама на место
Фото: youtube.com / Психолог Вероника Степанова

Психолог Степанова назвала способы поставить хама на место

Виктория Федотова

Общество

Психолог Вероника Степанова объяснила, как понять, что другой человек нарушает ваши личные границы. Она дала совет, как поставить человека на место и ответить на хамство.

— Человек чувствует гнев, ярость, раздражение — это говорит о том, что на вашу территорию заползают. Важно адекватно устанавливать границы с людьми. Если границы будут очень жесткими, вы будете одинокими. Есть люди с размытыми границами. Например, многодетные семьи, — заявила психолог.

Люди боятся зайти в конфликт, испытать вину, им трудно отказывать другому, но это путь к неврозу и психосоматическим заболеваниям, считает Степанова.

По ее словам, чтобы противостоять хамству и поставить человека на место, нужно излучать уверенность в жестах, походке. В спорных случаях надо проговаривать свое недовольство, не бояться говорить о том, что человеку неприятно, и искать альтернативы. Такое поведение нарабатывается.

— Есть техника «заезженной пластинки», когда вы говорите как попугай, что сочувствуете человеку, но не можете ему ничем помочь. Говорите об этом, пока человек от вас не отстанет. На нападения можно отвечать с помощью техники разоблачения: «Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь от меня? Я прекрасно понимаю, что тобой движет. Почему ты такой злой сегодня?» После этого человек переключается на себя, — отметила психолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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