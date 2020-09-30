Полиция опровергла информацию о взрыве в Париже

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Французская полиция опровергла информацию о взрыве, который якобы прогремел в Париже в среду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 30 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Париже прогремел взрыв. Уточнялось, что звук был слышен даже в пригородах столицы Франции.

В пресс-службе уточнили, что взрыва в городе не было. Звук исходил от истребителя, который преодолел звуковой барьер, передает ТАСС.

— Очень сильный хлопок был слышен в Париже и в пригороде. Взрыва не было, это звук преодоления истребителем звукового барьера, — говорится в сообщении полиции в Twitter-аккаунте.

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