Задержаны шестеро сбежавших из колонии в Дагестане заключенных

Фото: ФСИН России

Шестеро сбежавших из колонии в Дагестане заключенных были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан в среду, 30 сентября.

— Сегодня сотрудниками полиции задержаны шестеро преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Республике Дагестан, — говорится в сообщении ведомства.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что сбежавшие были найдены в поселке Улан-Хол в Калмыкии.

Видео: ФСИН России

Ранее сообщалось, что 22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы сделали подкоп на территории производственного цеха и совершили побег. Один из сотрудников колонии был задержан.

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