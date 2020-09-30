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Задержаны шестеро сбежавших из колонии в Дагестане заключенных
Фото: ФСИН России

Задержаны шестеро сбежавших из колонии в Дагестане заключенных

Виктория Родимкина

Происшествия

Шестеро сбежавших из колонии в Дагестане заключенных были задержаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан в среду, 30 сентября.

— Сегодня сотрудниками полиции задержаны шестеро преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в Республике Дагестан, — говорится в сообщении ведомства.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что сбежавшие были найдены в поселке Улан-Хол в Калмыкии.

Видео: ФСИН России

Ранее сообщалось, что 22 сентября шестеро осужденных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы сделали подкоп на территории производственного цеха и совершили побег. Один из сотрудников колонии был задержан.

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Республика Дагестанвозвращение заключенныхисправительные колонии
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