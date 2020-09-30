Кремль призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Москва призывает Армению и Азербайджан прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 30 сентября.

Российские военные, по его словам, «очень внимательно» следят за происходящим в Нагорном Карабахе. В Москве анализируют заявления, которые делаются на мировом уровне по теме конфликта. Кремль не поддерживает позицию Турции, оказавшуюся, согласно появившимся данным, на азербайджанской стороне столкновения.

— Мы не согласны с ними. Мы считаем, как я вчера уже говорил, что не стоит здесь подливать масла в огонь, и мы по-прежнему призываем все страны региональные к сдержанности. И особенно призываем участников конфликта к незамедлительному его прекращению, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отказался комментировать информацию о сбитом армянском самолете. Он заявил, что эти данные «фиксируются военными».

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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