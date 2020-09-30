Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кремль призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Кремль призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Москва призывает Армению и Азербайджан прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 30 сентября.

Российские военные, по его словам, «очень внимательно» следят за происходящим в Нагорном Карабахе. В Москве анализируют заявления, которые делаются на мировом уровне по теме конфликта. Кремль не поддерживает позицию Турции, оказавшуюся, согласно появившимся данным, на азербайджанской стороне столкновения.

— Мы не согласны с ними. Мы считаем, как я вчера уже говорил, что не стоит здесь подливать масла в огонь, и мы по-прежнему призываем все страны региональные к сдержанности. И особенно призываем участников конфликта к незамедлительному его прекращению, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отказался комментировать информацию о сбитом армянском самолете. Он заявил, что эти данные «фиксируются военными».

СПРАВКА «ВМ»

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

Читайте также: Армения может признать независимость Карабаха

Дмитрий ПесковКремльНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Николаев
Игорь Николаев

Чем фриланс полезен для экономики

Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

Все мнения
О проекте