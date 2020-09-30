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Минобороны Армении опубликовало снимки с места крушения Су-25
Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Минобороны Армении опубликовало снимки с места крушения Су-25

Виктория Родимкина

Происшествия

Министерство обороны Армении опубликовало фотографии с места крушения штурмовика Су-25, который, по сообщению Еревана, был сбит турецким истребителем. Снимки опубликовали в соцсети Facebook Единого информационного центра Армении.

На снимках видны сгоревшие детали самолета, которые разбросаны на склоне горы.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что принадлежащий Турции F-16 сбил армянский Су-25, который находился в воздушном пространстве Армении. Ведомство также сообщило, что пилот штурмовика, майор Валерий Данелин, погиб.

Турция, в свою очередь, прокомментировала это заявление. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что это «очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины», сообщает РИА Новости.

Ранее Азербайджан сообщил, что в Армении убито и ранено 2,7 тысячи военных.

Напомним, 27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. Это произошло после того, как Минобороны Азербайджана заявило, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Уточняется, что есть погибшие среди мирного населения. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что нападению подвергся город Степанакерт. Жителей призвали укрыться в убежищах и не выходить на улицу.

Также 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики. С понедельника, 28 сентября, в стране установлен комендантский час. Он будет длиться с 21:00 до 06:00 по местному времени.

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