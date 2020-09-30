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Проект о новом порядке расчета МРОТ внесли в Госдуму
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Проект о новом порядке расчета МРОТ внесли в Госдуму

Кирилл Николаев

Закон

Правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты (зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка — Прим «ВМ»). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, с 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов. С 1 января 2021 года размер МРОТ составит 12 792 рублей в месяц.

В документе отмечается, что МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом показателя медианной зарплаты за предыдущий год.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы.

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