Жители планеты будут ощущать последствия геомагнитной бури до 3 октября

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Возмущение геомагнитного поля на всех земных широтах продлится до 3 октября. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Специалисты пояснили, что 23 сентября была зафиксирована геомагнитная буря. Вследствие этого в последующие несколько дней поле было неустойчивым, 28 сентября оно стало слабо возмущенным.

— В высоких широтах магнитное поле оценивалось: 24 и 25 сентября — от неустойчивого до сильно возмущенного, 26 сентября — от слабо возмущенного до умеренно возмущенного, 27 и 28 сентября – от умеренно возмущенного до сильно возмущенного, — отметили в Росгидромете.

В ближайшие дни поле будет неустойчивым, а к 3 октября его характер сменится на спокойное.

Ранее сообщалось, что самая крупная магнитная буря была зарегистрирована в ночь на 28 сентября. В последний раз магнитные бури аналогичной силы обрушивались на планету 25–26 октября 2019 года.

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