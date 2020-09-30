Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жители планеты будут ощущать последствия геомагнитной бури до 3 октября
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Жители планеты будут ощущать последствия геомагнитной бури до 3 октября

Юлия Захарова

Общество

Возмущение геомагнитного поля на всех земных широтах продлится до 3 октября. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Специалисты пояснили, что 23 сентября была зафиксирована геомагнитная буря. Вследствие этого в последующие несколько дней поле было неустойчивым, 28 сентября оно стало слабо возмущенным.

— В высоких широтах магнитное поле оценивалось: 24 и 25 сентября — от неустойчивого до сильно возмущенного, 26 сентября — от слабо возмущенного до умеренно возмущенного, 27 и 28 сентября – от умеренно возмущенного до сильно возмущенного, — отметили в Росгидромете.

В ближайшие дни поле будет неустойчивым, а к 3 октября его характер сменится на спокойное.

Ранее сообщалось, что самая крупная магнитная буря была зарегистрирована в ночь на 28 сентября. В последний раз магнитные бури аналогичной силы обрушивались на планету 25–26 октября 2019 года.

Читайте также: Врач объяснил, для кого опасны магнитные бури

магнитная буряпланета ЗемляРосгидромет
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Николаев
Игорь Николаев

Чем фриланс полезен для экономики

Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

Все мнения
О проекте