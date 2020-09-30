Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прожиточный минимум в России может вырасти до 11 653 рублей в 2021 году
Фото: depositphotos.com

Прожиточный минимум в России может вырасти до 11 653 рублей в 2021 году

Кирилл Николаев

Общество

Прожиточный минимум в Российской Федерации в 2021 году может вырасти на 3,7 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту правительства, прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля.

Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты (зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка — Прим «ВМ»). С 1 января 2021 года размер МРОТ составит 12 792 рублей в месяц.

Читайте также: Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы

законопроектпрожиточный минимумРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Николаев
Игорь Николаев

Чем фриланс полезен для экономики

Оксана Крученко
Оксана Крученко

Кто бургеры ест, тот вируса не боится

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Где у женщин «зона умолчания»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

Все мнения
О проекте