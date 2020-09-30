Прожиточный минимум в России может вырасти до 11 653 рублей в 2021 году

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Прожиточный минимум в Российской Федерации в 2021 году может вырасти на 3,7 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту правительства, прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля.

Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты (зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка — Прим «ВМ»). С 1 января 2021 года размер МРОТ составит 12 792 рублей в месяц.

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