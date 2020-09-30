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Илон Маск назвал Билла Гейтса «тупицей»
Фото: NASA / Bill Ingalls

Илон Маск назвал Билла Гейтса «тупицей»

Кирилл Николаев

Курьезы

Илон Маск ответил на слова предпринимателя Билла Гейтса, который раскритиковал главу SpaceX и Tesla за пренебрежительное отношение к пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает New York Times.

Маск опроверг обвинения в том, что он недооценивает опасность коронавируса. Он лишь отметил, что в этой ситуации правильнее было бы оставлять под карантином не всю страну, а лишь тех, кто находится в зоне риска.

Кроме того, Маск ответил на высказывание Гейтса, который заявил, что основатель Tesla не разбирается в вакцинах от коронавирусной инфекции.

— Эй, тупица, мы на самом деле производим оборудование для вакцинации CureVac, той компании, в которую вы инвестируете, — подчеркнул Маск.

Ранее Илон Маск опубликовал фото корабля Starship с хвостовым оперением.

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