Илон Маск назвал Билла Гейтса «тупицей»

Фото: NASA / Bill Ingalls

Илон Маск ответил на слова предпринимателя Билла Гейтса, который раскритиковал главу SpaceX и Tesla за пренебрежительное отношение к пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает New York Times.

Маск опроверг обвинения в том, что он недооценивает опасность коронавируса. Он лишь отметил, что в этой ситуации правильнее было бы оставлять под карантином не всю страну, а лишь тех, кто находится в зоне риска.

Кроме того, Маск ответил на высказывание Гейтса, который заявил, что основатель Tesla не разбирается в вакцинах от коронавирусной инфекции.

— Эй, тупица, мы на самом деле производим оборудование для вакцинации CureVac, той компании, в которую вы инвестируете, — подчеркнул Маск.

Ранее Илон Маск опубликовал фото корабля Starship с хвостовым оперением.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: SpaceX отложила запуск новой группировки спутников Starlink из-за погоды