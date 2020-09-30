Специалист Роспотребнадзора рассказала, когда РФ может выйти на плато по COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через пару недель. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, ожидается, что число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, не будет превышать девят тысяч. Пшеничная подчеркнула, что все зависит от уровня сознательности и дисциплины граждан, а также от того, как они будут соблюдать меры профилактики.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, при каком условии не понадобится ужесточение мер из-за коронавирусной инфекции.

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