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Центр «Вектор» получил патенты на вакцину против коронавируса 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр «Вектор» получил патенты на вакцину против коронавируса 

Вероника Кузьминова

Здоровье

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на вакцину против COVID-19. Об этом сообщили в Федеральном институте промышленной собственности, подведомственном Роспатенту, в среду, 30 сентября.

— Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса, — цитирует представителей института РИА Новости.

Уточняется, что ученые «Вектора» создали препарат с синтетическими пептидными антигенами. Они считаются частями нового вируса. Эти вещества провоцируют реакцию в организме против коронавируса, что помогает обрести иммунитет.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. Также ученые предоставили документы на регистрацию препарата. Сообщалось, что проверка вакцины займет около трех недель.

Читайте также: Власти Москвы объявили второй этап вакцинации от COVID-19

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