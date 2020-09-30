Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Фото: АГН «Москва»

Сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 30 сентября.

— Клинические исследования закончились буквально сегодня в «Векторе», — уточнила Попова в беседе с телеканалом НТВ.

Ранее Анна Попова оценила ситуацию с заболеваниями россиян острыми респираторными инфекциями.

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