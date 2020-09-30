Пассажиропоток ряда станций МЦД увеличился из-за закрытия синей ветки метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Пассажиропоток ряда станций Московских центральных диаметров (МЦД) увеличился в связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Как уточняется, количество пассажиров станции Волоколамская второго диаметра выросло на 93 процента по сравнению с прошлым вторником. Также больше людей приняли станции МЦД-1 Фили (+52 процента), Беговая (+37 процентов) и Рабочий поселок (+33 процента).

На втором маршруте МЦД рост числа пассажиров был зафиксирован на станциях Пенягино (+28 процентов), Дмитровская (+23 процента) и Стрешнево (+22 процента).

Кроме того, более загруженными стали станции метрополитена и автобусы КМ. В частности, последние во вторник, 29 сентября, перевезли свыше 216 тысяч человек. А на станции подземки «Парк Победы» в тот же день наблюдалось почти в три раза больше пассажиров, чем неделей ранее. Также горожане активнее пользовались станциями «Тушинская», «Сходненская», «Щукинская» и Стрешнево МЦК.

Ранее москвичам напомнили, что с 26 сентября по 5 октября будут закрыты станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро. Данные меры связаны со строительством участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

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