Продажа билетов Москонцерта приостановлена по техническим причинам
Продажа билетов Москонцерта приостановлена по техническим причинам. Об этом в среду, 30 сентября, рассказал глава учреждения Александр Беленький.
— Мы приостановили продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября в Москонцерте по техническим причинам, — приводит его словам РИА Новости.
Беленький добавил, что помещение следует привести в порядок в техническом плане. Это необходимо для соответствия новым требованиям, предъявляемым учреждению.
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