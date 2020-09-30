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Продажа билетов Москонцерта приостановлена по техническим причинам
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Продажа билетов Москонцерта приостановлена по техническим причинам

Юлия Захарова

Город

Продажа билетов Москонцерта приостановлена по техническим причинам. Об этом в среду, 30 сентября, рассказал глава учреждения Александр Беленький.

— Мы приостановили продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября в Москонцерте по техническим причинам, — приводит его словам РИА Новости.

Беленький добавил, что помещение следует привести в порядок в техническом плане. Это необходимо для соответствия новым требованиям, предъявляемым учреждению.

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