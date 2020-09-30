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Скульптуры на фасаде здания бывшей аптеки Феррейна в Москве отреставрируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Скульптуры на фасаде здания бывшей аптеки Феррейна в Москве отреставрируют

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Никольская улица, 19-21с2Карта всех событий

Скульптуры на фасаде здания бывшей аптеки Феррейна в центре столицы отреставрируют. Об этом в среду, 30 сентября, рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Здание находится по адресу улица Никольская, дом 19–21, строение 2. Главный фасад украшают четыре статуи богини здоровья: Гигиеи или Гигеи. Это имя в древнегреческой мифологии носила дочь бога врачевания Асклепия.

Как уточняется, оформлением фасада занимался архитектор Адольф Эрихсон.

— Фасад украсили печной трубой в виде башенки, а также четырьмя одинаковыми статуями древнегреческой богини Гигеи. За более чем 120-летнюю историю здания их ни разу не реставрировали. В ближайшие дни скульптуры аккуратно демонтируют и отправят в мастерскую, — отметил Емельянов.

Он добавил, что работы планируется завершить к лету 2021 года, после этого скульптуры вернутся на фасад аптеки.

Статуи богини изображены в виде женщин в длинном хитоне, в правой руке они держат змею, а в левой — чашу. Материалом для скульптур послужил цинковый сплав. Сейчас они находятся в аварийном состоянии, однако реставраторы очистят объекты от загрязнений и остатков лака и краски, устранят трещины и нанесут защитное покрытие.

Как напомнил Алексей Емельянов, здание аптеки является объектом культурного наследия регионального значения. Ход работ будут контролировать специалисты Мосгорнаследия, говорится на официальном портале мэра столицы.

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реставрацияМосгорнаследиескульптуры
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