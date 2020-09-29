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Старинную люстру из павильона «Оранжевая дача» передали реставраторам
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Старинную люстру из павильона «Оранжевая дача» передали реставраторам

Юлия Захарова

Город

Старинную люстру из центрального зала в павильоне «Оранжевая дача» усадьбы Кузьминки передали реставраторам. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

— В рамках очередного обследования интерьеров павильона специалисты приняли решение снять ранее обнаруженную здесь рожковую люстру. Поскольку само здание сейчас находится не в лучшем состоянии, было принято решение до начала реставрационных работ демонтировать люстру, — отметили в ведомстве.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов пояснил, что предмет выполнен из дерева и металла и украшен гипсовыми деталями. Она двухъярусная, на нижнем кольце диаметром 1,6 метра расположено 12 подсвечников, на втором — крестовина с шестью рожками. На вершине конструкции находится декоративная корона, созданная предположительно в начале XIX века.

Люстру будут снимать в несколько этапов из-за состояния павильона. В настоящее время ее элементы хранятся на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», передает Интерфакс.

Павильон «Оранжевая дача» является частью ансамбля усадьбы Кузьминки, в настоящее время решается вопрос о старте его реставрации.

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реставрацияМосгорнаследиеПарк «Кузьминки-Люблино»
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