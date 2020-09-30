СМИ: Аресты одиноких отцов планируются по делу о торговле детьми

Фото: Сайт Следственного комитета РФ

Следственный комитет Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 30 сентября.

Отмечается, что им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. СК планирует завершить расследование уголовного дела к концу этого года.

В конце июня в квартире дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро маленьких детей. Их приблизительный возраст составлял от шести дней до шести месяцев.

В квартире с детьми находились две женщины. Они, предположительно, осуществляли услуги суррогатного материнства. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В СМИ также появилась информация, что полиция задержала находившуюся с детьми китаянку.

В тот же день малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали. Как отметил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, детей можно условно считать здоровыми. По данному уголовному делу проходят семь фигурантов. Все они находятся под арестом.

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