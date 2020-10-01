Дептранс Москвы раскрыл тайну эскалаторов в метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столичном департаменте транспорта рассказали, почему у эскалаторов в Московском метрополитене поручни движутся немного быстрее или, напротив, медленнее полотна самого эскалатора.

Как пояснили в ведомстве, скорость движения поручня эскалатора зависит от приводного блока, а лестничного полотна — от электродвигателя. От трения приводной блок постепенно стирается, поэтому его изначально изготавливают с небольшим запасом.

По этой причине поручень, работающий от нового блока, несколько опережает лестничное полотно. Когда приближается срок замены блока, поручень начинает отставать от ступенек.

Это и составляет «тайну века» эскалаторов метро, сообщается в официальном Telegram-канале Дептранса Москвы.

Ранее москвичам рассказали о будущем транспортно-пересадочном узле «Щукинская».

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