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Приложение «Моя Москва» заняло второе место на международном конкурсе WeGO
Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Приложение «Моя Москва» заняло второе место на международном конкурсе WeGO

Юлия Захарова

Город

Мобильное приложение «Моя Москва» заняло второе место на международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Уточняется, что награду столице присудили в номинации «Эффективность правительства». Лидером конкурса стал южнокорейский город Коян.

— Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве — процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что премия демонстрирует востребованность и высокий уровень оказания онлайн-услуг в столице. По его словам, власти продолжат улучшать существующие услуги и цифровую систему города в целом.

«Моя Москва» — официальное мобильное приложение портала мэра Москвы, его запустили в конце 2018 года. С его помощью пользователи могут получить более 370 электронных услуг, включая запись к врачу, оплату жилищно-коммунальных услуг, проверку успеваемости ребенка в школе и другие.

Читайте также: Горожане смогут воспользоваться обновленным функционалом портала мэра Москвы

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