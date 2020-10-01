Приложение «Моя Москва» заняло второе место на международном конкурсе WeGO

Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мобильное приложение «Моя Москва» заняло второе место на международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Уточняется, что награду столице присудили в номинации «Эффективность правительства». Лидером конкурса стал южнокорейский город Коян.

— Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве — процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что премия демонстрирует востребованность и высокий уровень оказания онлайн-услуг в столице. По его словам, власти продолжат улучшать существующие услуги и цифровую систему города в целом.

«Моя Москва» — официальное мобильное приложение портала мэра Москвы, его запустили в конце 2018 года. С его помощью пользователи могут получить более 370 электронных услуг, включая запись к врачу, оплату жилищно-коммунальных услуг, проверку успеваемости ребенка в школе и другие.

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