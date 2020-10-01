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Цифровой помощник для диагностики появился в столичных поликлиниках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Цифровой помощник для диагностики появился в столичных поликлиниках

Юлия Ямпольская

Город

Во взрослых поликлиниках Москвы появился новый инструмент цифровой поддержки врачей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что такой сервис поможет медицинским работникам ускорить направление пациентов на диагностику согласно предварительному диагнозу, чтобы жители смогли сэкономить свое время. Заместитель мэра Москвы также добавила, что программа будет предлагать полный набор исследований, необходимых для диагностики.

— Для горожан это также удобно: они смогут записаться сразу на комплекс исследований по назначению врача. Новый инструмент создан для улучшения стандарта оказания медицинской помощи в первичном звене и внесет свой вклад в выявление заболеваний на ранних стадиях, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент пакетные назначения доступны для 54 групп диагнозов, что составляет 90 процентов обращений по заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

За один прием медработник выпишет направление на все направления, которые необходимы. Так, например, пациент сможет получить полный перечень назначений, а также памятку о подготовке к процедурам, что значительно сэкономит время.

Проект цифровой поддержки врачей был разработан Департаментом информационных технологий, а также Департаментом здравоохранения столицы, реализуется на базе ЕМИАС с конца 2019 года.

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