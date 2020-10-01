Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
Предприниматели Москвы получат предварительно одобренные субсидированные кредиты
Совладелица столичной инновационной компании Татьяна Григорьева демонстрирует фильтрующие маски высокой степени защиты, разработанные и произведенные силами молодых предпринимателей / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Предприниматели Москвы получат предварительно одобренные субсидированные кредиты

Кирилл Николаев

Город

Столичные предприниматели получат предварительно одобренные субсидированные кредиты с поручительством. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Данные меры действуют в рамках столичной программы, согласно которой предпринимателям предлагается субсидирование до восьми процентов ставки. Срок рассмотрения заявки составит до трех дней.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, для представителей малого и среднего бизнеса участие в данной программе означает быстрый срок принятия решения, простую процедуру и близкую к нулю вероятность отказа. Также уменьшится список документов, которые необходимо предоставить предпринимателю.

С момента действия мер поддержки малого и среднего бизнеса в Москве были одобрены свыше десяти миллиардов рублей кредитных лимитов для 600 лиц.

Ранее стало известно, что число индивидуальных предпринимателей в Москве превысило 360 тысяч.

Читайте также: В Думе предложили снизить налог на доход для молодых предпринимателей

малый и средний бизнесМоскваКредит
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте