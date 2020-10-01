Предприниматели Москвы получат предварительно одобренные субсидированные кредиты

Совладелица столичной инновационной компании Татьяна Григорьева демонстрирует фильтрующие маски высокой степени защиты, разработанные и произведенные силами молодых предпринимателей / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные предприниматели получат предварительно одобренные субсидированные кредиты с поручительством. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Данные меры действуют в рамках столичной программы, согласно которой предпринимателям предлагается субсидирование до восьми процентов ставки. Срок рассмотрения заявки составит до трех дней.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, для представителей малого и среднего бизнеса участие в данной программе означает быстрый срок принятия решения, простую процедуру и близкую к нулю вероятность отказа. Также уменьшится список документов, которые необходимо предоставить предпринимателю.

С момента действия мер поддержки малого и среднего бизнеса в Москве были одобрены свыше десяти миллиардов рублей кредитных лимитов для 600 лиц.

Ранее стало известно, что число индивидуальных предпринимателей в Москве превысило 360 тысяч.

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