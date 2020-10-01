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В Думе предложили снизить налог на доход для молодых предпринимателей
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Думе предложили снизить налог на доход для молодых предпринимателей

Татьяна Плотникова

Экономика

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с инициативой ввести дополнительную меру поддержки молодых предпринимателей.

Как указал депутат в письме на имя министра экономического развития Максима Решетникова, именно эта категория бизнесменов способна генерировать новые идеи, создавать предприятия и рабочие места.

Чтобы поддержать молодых бизнесменов, Власов предложил в качестве стимула ввести для них льготные налоговые условия — упрощенную систему налогообложения по ставке один процент от дохода.

Прибегнуть к такой мере поддержки, по замыслу депутата, могли бы россияне в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при штате сотрудников минимум в пять человек.

Срок действия такого льготного режима налогообложения может достигать пяти лет, цитирует письмо Власова RT.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Гусева рассказала о поддержке предпринимателей в период пандемии.

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