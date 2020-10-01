Депздрав опроверг некорректность статистики по заболевшим COVID-19 в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Скачкообразные» данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в сентябре не говорят о том, что статистика фальсифицирована. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции являются классическим течением инфекционного и эпидемиологического процессов в городе. Например, подобные скачки наблюдались с 1 по 8 июля, когда ежедневно было выявлено от 610 до 685 случаев. С 10 по 15 июля в столице также был скачок заболеваемости, затем число заболевших снова пошло на спад.

В департаменте отметили, что подобное развитие событий наблюдается и в других городах. Например, в Мадриде с 11 по 17 апреля в отдельные дни было выявлено 597, 128, 991 и 573 случая заболевания.

Также в департаменте добавили, что независимо от результатов ПЦР-исследований все пациенты с подозрением на коронавирус при появлении первых признаков заболевания находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве якобы некорректная статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией.

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