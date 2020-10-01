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Владелец агентства знакомств Листерман объяснил, как изменились девушки с годами
Фото: youtube.com / «В гостях у Гордона»

Владелец агентства знакомств Листерман объяснил, как изменились девушки с годами

Виктория Федотова

Звезды

Владелец агентства VIP-знакомств, писатель Петр Листерман объяснил, как изменились девушки за последние несколько лет.

— Раньше можно было хорошей девушке рассказать два хороших анекдота, прочитать стихи, и она твоя. А сейчас все молодые 18-летние девушки в интернете видели, что есть яхты, самолеты. Сейчас девушки поменялись, увидели кайф в жизни — анекдотом их не возьмешь, — считает Листерман.

По его словам, девушки заточены на любовь, и даже если предложить им деньги, они выберут любовь. Но хотят и любовь, и деньги одновременно.

По его словам, он ищет девушек в Киеве, Милане и других городах на мероприятиях, девушки сами к нему подходят и оставляют контакты, чтобы Листерман познакомил их с богатыми мужчинами.

Видео опубликовано на YouTube.

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