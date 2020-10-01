Переболевшая коронавирусом Марина Александрова перечислила свои симптомы

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Российская актриса театра и кино Марина Александрова рассказала ведущему Ивану Урганту, что переболела новой коронавирусной инфекцией.

Актриса призвала всех отнестись серьезно к вирусу и рассказала, что перенесла коронавирус в легкой форме. На вопрос Урганта о симптомах актриса уточнила, что на пятый день перестала чувствовать запахи, у нее заболела голова.

— У меня в жизни она не болела. Мышцы и голова болят. Не так, как обычно, когда температура крутит, а именно ощущения такие, что ты штангу перетягал, — описала симптомы недуга Александрова.

Актриса отметила плюс перенесенного заболевания — приобретенные антитела позволили ей съездить на «Кинотавр».

Видео опубликовано на YouTube.

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