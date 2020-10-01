Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19 усилят в Москве
Главное
Переболевшая коронавирусом Марина Александрова перечислила свои симптомы
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Переболевшая коронавирусом Марина Александрова перечислила свои симптомы

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса театра и кино Марина Александрова рассказала ведущему Ивану Урганту, что переболела новой коронавирусной инфекцией.

Актриса призвала всех отнестись серьезно к вирусу и рассказала, что перенесла коронавирус в легкой форме. На вопрос Урганта о симптомах актриса уточнила, что на пятый день перестала чувствовать запахи, у нее заболела голова.

— У меня в жизни она не болела. Мышцы и голова болят. Не так, как обычно, когда температура крутит, а именно ощущения такие, что ты штангу перетягал, — описала симптомы недуга Александрова.

Актриса отметила плюс перенесенного заболевания — приобретенные антитела позволили ей съездить на «Кинотавр».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: В кинотеатрах и театрах Москвы был усилен контроль за соблюдением мер по COVID-19

симптомы«Вечерний Ургант»Иван Ургант
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте