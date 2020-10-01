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Дептранс: Поезд «Москва-2020» прошел все необходимые испытания
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дептранс: Поезд «Москва-2020» прошел все необходимые испытания

Кирилл Николаев

Транспорт

Поезд «Москва-2020» прошел все необходимые испытания. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что после контрольной обкатки поезд запустят в московском метро. Испытания прошли по нескольким параметрам. Специалисты учитывали безопасность и надежность работы поезда на линии.

Кроме того, рабочие следили за плавностью хода состава по рельсам и длиной тормозного пути, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отметим, что поезда «Москва-2020» стали просторнее и технологичнее, а также на 15 процентов тише своих «предшественников». Кроме того, площадь остекления дверей снаружи составляет 100 процентов. При этом на промежуточных вагонах можно увидеть название конечной станции маршрута, которое транслируется на специальные табло на бортах. Кроме того, поезда «Москва-2020» являются самыми технологичными.

Читайте также: Число современных поездов в столичном метро к 2023 году превысит 80 процентов

МетропоездМосква
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