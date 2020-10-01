Путин поручил оценить объемы ущерба от паводков в регионах РФ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в регионах. Соответствующее поручение получили правительство РФ, МЧС РФ, а также органы госвласти ряда российских регионов.

Отмечается, что необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась на территориях Амурской области, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, а также Еврейского автономной области в результате паводка в августе 2020 года.

Поручение необходимо выполнить до 15 октября, передает РИА Новости.

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