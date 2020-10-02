Госдеп призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к перемирию

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон призывает участников вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе примириться.

Как подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты настаивают на прекращении огня и призывают все стороны конфликта «дать задний ход».

При этом Помпео выразил мнение, что внешнее вмешательство в ситуацию недопустимо.

— Мы выступаем против того, чтобы конфликт приобрел международный характер. Мы полагаем, что внешние силы должны оставаться вне его, — объявил госсекретарь на телеканале Fox News.

Ранее Ереван сообщил о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе за время последнего обострения конфликта в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

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