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Романа Головченко утвердили на пост премьер-министра Белоруссии
Фото: belarus.by / Сайт Республики Беларусь

Романа Головченко утвердили на пост премьер-министра Белоруссии

Вероника Кузьминова

В мире

Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии одобрили кандидатуру Романа Головченко на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает БелТА в пятницу, 2 октября.

Головченко, по словам главы администрации президента Игоря Сергиенко, смог «быстро и уверенно войти в ритм работы» в непростой момент в истории страны.

— Не остались незамеченными его личные и деловые качества — искренний патриотизм, глубокая нацеленность на обеспечение суверенитета и независимости нашей страны, желание уйти от шаблонных методов управления и устаревших форм работы, — заявил Сергиенко.

Он добавил, что в Головченко заметен баланс тех качеств, которые необходимы современному руководителю экономического штаба республики.

Ранее стало известно, что Головченко привился российской вакциной от COVID-19. Сообщалось, что премьер-министр чувствует себя хорошо.

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