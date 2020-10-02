Романа Головченко утвердили на пост премьер-министра Белоруссии

Фото: belarus.by / Сайт Республики Беларусь

Депутаты палаты представителей Национального собрания Белоруссии одобрили кандидатуру Романа Головченко на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает БелТА в пятницу, 2 октября.

Головченко, по словам главы администрации президента Игоря Сергиенко, смог «быстро и уверенно войти в ритм работы» в непростой момент в истории страны.

— Не остались незамеченными его личные и деловые качества — искренний патриотизм, глубокая нацеленность на обеспечение суверенитета и независимости нашей страны, желание уйти от шаблонных методов управления и устаревших форм работы, — заявил Сергиенко.

Он добавил, что в Головченко заметен баланс тех качеств, которые необходимы современному руководителю экономического штаба республики.

Ранее стало известно, что Головченко привился российской вакциной от COVID-19. Сообщалось, что премьер-министр чувствует себя хорошо.

Читайте также: Белоруссия заявила о готовности разорвать отношения с ЕС из-за санкций