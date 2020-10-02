Фото: instagram.com/julia_chicherina

Певица Юлия Чичерина не пострадала в результате обстрела в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил концертный директор артистки Ларион Колесов.

— Она выбралась из-под обстрела. Жива, здорова, с ней все в порядке, — цитирует Колесова ТАСС.

Сама Чичерина отметила, что чувствует себя хорошо. Она рассказала, что военные атаковали мост — сработала воздушная тревога. Певица успела укрыться. Чичерина добавила, что приехала выступать в Нагорный Карабах.

Ранее стало известно, что певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Какое-то время Чичерина не выходила на связь.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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