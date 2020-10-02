Путин и Лукашенко обсудили восстановление транспортного сообщения между странами

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили тему восстановления транспортного сообщения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Телефонный разговор глав двух государств состоялся в пятницу, 2 октября. Путин и Лукашенко затронули вопрос восстановления авиационного, автомобильного и железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией, передает БелТА.

Также во время разговора российский и белорусский президенты высказались по ситуации в Нагорном Карабахе и затронули тему роста заболеваемости COVID-19.

Ранее Путин заявлял, что Россия и Белоруссия на данный момент прилагают все усилия по нормализации транспортного сообщения между странами. Напомним, российские власти с 21 сентября решили восстановить авиасообщение с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией.

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