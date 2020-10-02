Новая функция появится у популярного мессенджера

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В ближайшее время в популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Теперь можно будет навсегда отключить уведомления из определенных чатов.

По данным издания Gizmochina, для этого не нужно будет выходить из чата. Ранее блокировка действовала максимум год. Теперь, как и в Telegram, их можно отключить навсегда.

Кроме того, слегка изменится меню «Интерфейс хранилища». Оно станет информативнее. Список бесед получит строку для поиска, а в самой программе появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа».

Ранее сообщалось, что в бета-версии Telegram появились встроенные комментарии к постам.

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