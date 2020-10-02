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В Турции опровергли информацию о цифровых пропусках для туристов
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Турции опровергли информацию о цифровых пропусках для туристов

Вероника Кузьминова

В мире

Иностранным туристам не нужно оформлять цифровые пропуска для заселения в гостиницы Турции. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров страны.

Ранее власти страны ввели цифровые пропуска для граждан, которые собираются пользоваться общественным транспортом или услугами отелей. Такие меры ввели на фоне роста числа заболевших коронавирусом.

— Распоряжение о получении HES-кода при бронировании и заселении в гостиницы относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции, а также к иностранцам, имеющим здесь вид на жительство, — цитирует РИА Новости главу Ассоциации турецких туроператоров.

Туристам, которые приезжают в Турцию из-за границы, не нужно оформлять пропуск для заселения в отели и гостиницы.

Ранее Турция вошла в топ-3 самых популярных авианаправлений осенью у россиян.

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